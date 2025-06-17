شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نقيب ورقيب فى لواء جولانى الإسرائيلى بمعارك جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

كشف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن هوية قتلى جيش الاحتلال في جنوب غزة اليوم الثلاثاء، وهم النقيب (احتياط) تال موفشوفيتس والرقيب نيف ليشيم، المقاتلين فى لواء جولانى.

وكتب كاتس على موقع إكس: "أشعر بالحزن تال موفشوفيتس ونيف ليشيم، المقاتلين في لواء جولاني، الذين سقطوا في معركة بطولية في جنوب قطاع غزة".

وأضاف: تعازيّ الحارة لأسرهم وأحبائهم، ويواصل مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي الأبطال القتال بشجاعة ضد منظمة حماس الإرهابية القاسية، من أجل الهدف المقدس المتمثل في إعادة جميع المختطفين إلى منازلهم".

ويذكر قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، يدخل يومه الـ92 لاستئناف حرب الإبادة، واليوم الـ619 منذ بدء الحرب على القطاع الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، حيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على مساعدات.