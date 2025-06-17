شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حجم التبادل التجارى بين مصر وصربيا العام الماضى 300 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أإن العلاقات المصرية - الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان ، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا وصل لـ300 مليون دولار العام الماضى.

وتابع خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى - الصربى، أن العلاقات المصرية الصربية تنامت بعد زيارة الرئيس السيسي إلي بلجراد.