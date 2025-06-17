أخبار مصر

رئيس الوزراء: حجم التبادل التجارى بين مصر وصربيا العام الماضى 300 مليون دولار

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء: حجم التبادل التجارى بين مصر وصربيا العام الماضى 300 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حجم التبادل التجارى بين مصر وصربيا العام الماضى 300 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 03:26 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أإن العلاقات المصرية - الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان ، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا وصل لـ300 مليون دولار العام الماضى.

 

وتابع خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى - الصربى، أن العلاقات المصرية الصربية تنامت بعد زيارة الرئيس السيسي إلي بلجراد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements