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ينشر الخليج 365 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أمس، ويمكن الدخول ومعرفة النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتمادها من خلال الضغط هنا

واعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح 77% وبلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ .

نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة: 95.95% للصم و84.5% للمكفوفين

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٠ %.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٧٢% ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩١.٧٥ % وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٨٩.٦٨%.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .



