شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزارة الزراعة: توريد محصول الياسمين لمصانع شبرابلوبة بـ 105 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

‎أعلنت وزارة الزراعة بدء توريد الياسمين بسعر 105 جنيهات للكيلو وذلك لصالح مصانع الياسمين في قرية شبرابلولة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك بعد تدخل علاء فاروق وزير الزراعة ومحافظ الغربية لحل مشاكل أسعار توريد الياسمين إلي مختلف مصانع توريد الياسمين واستجابة الشكاوى مزارعي الياسمين في قرية شبرابلولة بمحافظة الغربية.

‎يأتي ذلك في إطار التكليفات بإزالة كافة المعوقات التي تواجه مزارعي الياسمين وأعمال التوريد، وقد تم عقد اجتماع مشترك السبت الماضي بمديرية الزراعة بحضور مدير الزراعة بمحافظة الغربية والمهندس بدر عاطف مدير المصنع ومحمد الشرقاوى متحدثا عن مزارعى الياسمين بشبرابلولة والحاج انور عبد الحميد وعدد من كبار المزارعين.

وعقب الاجتماع المشترك قام وكيل وزارة الزراعة بالتوجه فورا لمقر المصنع وقام بالتفاوض مع المواطنين ونقيب الفلاحين ومدير المصنع وتم تقريب وجهات النطر وتم حل المشكلة وبدأ توريد الياسمين بسعر 105 جنيه للكيلو بدلا من السعر السابق كيلو زهر الياسمين والمقدر 90 إلى 95 جنيها، وامتناع المزارعين عن جمع الزهر وتوريده لمصنع أحمد فخرى لتصنيع الياسمين.

‎وتبحث وزارة الزراعة تشكيل لجنة تكون مهمتها تحديد سعر الياسمين كل موسم وحل اى مشكلات قد تطرأ وذلك تجنبا لتكرار هذه المشاكل كل موسم لزراعة الياسمين.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة على أهمية زراعة الياسمين لتوفير الدخل الثابت للعديد من الأسر والمزارعين، خاصة أن الياسمين يساهم بنسبة كبيرة من دخل الأسرة في بعض المناطق حيث يعتبر زيت الياسمين من أغلى وأهم الزيوت العطرية في العالم،ونستهدف مصر الإستفادة من عمليات تصنيع الياسمين لتحقيق القيمة المضافة منه كمحصول زراعي للنباتات الطبية والعطرية.

وأوضح وزير الزراعة أن منتجات الياسمين تساهم في تعزيز الصادرات وتوفير العملة الصعبة خاصة ان مصر من أكبر مصدري الياسمين عالمياً كما توفر زراعة الياسمين فرص عمل حيث تتطلب زراعة الياسمين وقطف أزهاره ومعالجتها الكثير من الأيدي العاملة، مما يساهم في توفير فرص عمل للعديد من الأشخاص، خاصة في المناطق الريفية، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية.