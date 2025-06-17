شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: مقتل عدد من ضباط وقادة الاستخبارات الإسرائيلية فى هجوم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل عدد كبير من ضباط وقادة الاستخبارات الإسرائيلية في هجوم الحرس الثوري الإيراني اليوم على مركزي الاستخبارات الإسرائيلية "أمان" و"الموساد".

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن الحرس الثوري استهدف صباح اليوم مراكز استخبارات تابعة للنظام الإسرائيلي شمال تل أبيب بصاروخ جديد في عملية موجهة.

وأضافت الوكالة الإيرانية: "في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته قوات الحرس الثوري الإسلامي اليوم على مراكز الأمن والمخابرات التابعة للنظام الصهيوني، بما في ذلك منظمة الاستخبارات العسكرية المعروفة باسم أمان وجهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة المعروف باسم الموساد، قُتل عدد كبير من كبار ضباط وقادة الاستخبارات والتجسس في النظام".

وأكدت أن "النظام الصهيوني فرض رقابة شديدة على نشر الأخبار وتحجب الأخبار عن قتلى الضباط والقادة العسكريين والمخابراتيين، والإحصائيات الدقيقة عن الضحايا، ولا تنشر حتى أصغر الإحصائيات عن الضحايا والجرحى".

وقد أعلن الحرس الثورى الإيرانى اليوم الثلاثاء، استهداف المركز الاستخباراتي العسكري التابع للجيش الإسرائيلي المعروف باسم "أمان" بالإضافة إلى مركز تابع لـ"الموساد" في تل أبيب.

وقال الحرس الثوري في بيان "في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدف مجاهدو القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، في عملية مؤثرة ومحورية، ومع التغلب على أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة للغاية، المركز الاستخباراتي العسكري التابع لجيش الكيان الصهيوني".

وأفاد بأن "مركز تصميم عمليات الاغتيال والأعمال التخريبية للكيان الصهيوني المعروف بـ"الموساد"، الواقع في تل أبيب، اشتعلت النيران فيه وهو يحترق".