شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة و5 محافظات بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت عدة محافظات نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2025 ، وينشر الخليج 365 تباعا نتائج الشهادة الإعدادية.. وفيما يلى نتائج الشهادة الإعدادية فى 6 محافظات وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية ، والوادى الجديد ، وبنى سويف والدقهلية .
وينشر الخليج 365 نتائج الـ6 محفظات كالتالى:
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية اضغط هنا..
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز