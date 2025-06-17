شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة و5 محافظات بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عدة محافظات نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2025 ، وينشر الخليج 365 تباعا نتائج الشهادة الإعدادية.. وفيما يلى نتائج الشهادة الإعدادية فى 6 محافظات وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية ، والوادى الجديد ، وبنى سويف والدقهلية .

وينشر الخليج 365 نتائج الـ6 محفظات كالتالى:

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية اضغط هنا..