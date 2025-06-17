شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الوكيل: بفضل الإصلاحات أصبحت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة والان مع تفاصيل الخبر

ألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة خلال منتدى الأعمال المصرى الصربى، الذى يعقد برئاسة كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور "ﭼورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى مستهل كلمته، رحب رئيس اتحاد الغرف برئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء صربيا، كما قدم تحية أكثر من 6 ملايين منتسب من منتسبى اتحاد الغرف التجارية، فى ثالث لقاء خلال عامين، وقال: شرفنا فى اللقاءين الماضيين بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفخامة رئيس جمهورية صربيا، فى بلجراد.

وتطرق أحمد الوكيل إلى الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال العام الماضى، التى وصفها بأنه تم تنسيقها فى شراكة ناجزة للحكومة والقطاع الخاص، قائلا: "سنواصل الدعوة إلى المزيد والمزيد من الإصلاحات لتيسير مناخ أداء الأعمال"، مضيفا أنه بفضل هذه الإصلاحات، أصبحت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، حيث يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك، والذى يتنامى إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربى، وكل دول أفريقيا، والاتحاد الأوروبى، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وميركوسور وتركيا، والولايات المتحدة.



وخلال كلمته، دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى استخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك ومركز لوجيستى من أجل التصدير إلى كل هذه الأسواق، بدون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة، موضحا أنه مع اتفاقية التجارة الحرة اليوم، فإن تعاوننا الثنائى سيتنامى، وعلينا أن نحوله إلى تعاون ثلاثى يستهدف كل تلك الأسواق الواعدة فى مناطق التجارة الحرة، كما يجب أن نتحالف فى الفرص التى تطرحها مصر لصالح بلدينا، والتى لدى صربيا التكنولوجيا المتقدمة فيها مثل: تنقية الفوسفات، وتصنيع حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، وهو ما بدأ التفاوض بشأنه أثناء زيارة السيد الرئيس لصربيا، وكذلك الصناعات المعدنية، خاصة الحديد والصلب، والصناعات المغذية فى قطاعات السيارات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال البرمجيات، خاصة التعريب، والنقل النهرى، وربطه بوسائل النقل متعدد الوسائط، والسياحة، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع اتحاد الغرف الصربى بتعيين نقاط اتصال لتنمية تبادلنا التجارى والاستثمارى، وكذلك الربط بين منتسبينا.

وأضاف أحمد الوكيل: لقد دعمنا مصر فى مختلف معارض إكسبو، من ميلانو إلى دبى، ونؤكد أننا لن ندخر جهدا فى ضمان الدعم الكامل لمعرض بلجراد إكسبو فى عام 2027، من خلال الشركات المصرية التى نجحت فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى التشييد والبناء والبنية التحتية، ليس فقط فى مصر ولكن فى العديد من دول العالم، ولقد انتهى وقت الحديث وحان الوقت للمضى قدمًا فى تنفيذ إجراءات ملموسة.