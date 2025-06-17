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رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقدم للمستثمرين الصربيين فرصا متميزة

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رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقدم للمستثمرين الصربيين فرصا متميزة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 03:25 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، مضيفا أن العلاقات المصرية - الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان.

ولفت مدبولى خلال كلمته بمنتدي الأعمال المصري - الصربي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا وصل لـ300 مليون دولار العام الماضي ، مضيفا: " الدولة المصرية تقدم للمستثمرين من صربيا فرص متميزة فمصر أرض الفرص الواعدة".

وتابع، أن العلاقات المصرية الصربية تنامت بعد زيارة الرئيس السيسي إلي بلجراد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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