شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقدم للمستثمرين الصربيين فرصا متميزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالثلاثاء، 17 يونيو 2025 03:25 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، مضيفا أن العلاقات المصرية - الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان.
ولفت مدبولى خلال كلمته بمنتدي الأعمال المصري - الصربي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا وصل لـ300 مليون دولار العام الماضي ، مضيفا: " الدولة المصرية تقدم للمستثمرين من صربيا فرص متميزة فمصر أرض الفرص الواعدة".
وتابع، أن العلاقات المصرية الصربية تنامت بعد زيارة الرئيس السيسي إلي بلجراد.
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