شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقدم للمستثمرين الصربيين فرصا متميزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، مضيفا أن العلاقات المصرية - الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان.

ولفت مدبولى خلال كلمته بمنتدي الأعمال المصري - الصربي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا وصل لـ300 مليون دولار العام الماضي ، مضيفا: " الدولة المصرية تقدم للمستثمرين من صربيا فرص متميزة فمصر أرض الفرص الواعدة".

وتابع، أن العلاقات المصرية الصربية تنامت بعد زيارة الرئيس السيسي إلي بلجراد.