شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مشاورات سياسية بين مصر وهولندا فى لاهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الجانب المصرى فى جولة المشاورات السياسية بين مصر وهولندا، وذلك بمدينة لاهاى، بينما ترأس الجانب الهولندى فى المشاورات السفير مارسيل دى فينك، نائب وزير الخارجية، وبمشاركة السفارة المصرية فى لاهاى، وممثلين عن القطاعات المعنية بوزارة الخارجية الهولندية.

وعقدت جولة المشاورات السياسية بين البلدين فى إطار التنسيق والتعاون الثنائى بين مصر وهولندا فى مختلف القطاعات الثنائية، وكذلك بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى، فضلاً عن تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول أبرز الموضوعات التى تتناولها الهيئات والمنظمات متعددة الأطراف.

واستعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها مصر، والمزايا التنافسية التى توفرها الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكداً الحرص على دعم الشراكة الاقتصادية مع هولندا وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل، والترحيب بزيارات مسئولى كبرى الشركات الهولندية للتعرف على واقع بيئة الاستثمار ومحفزاتها، بما فى ذلك مجالات الزراعة وإدارة المياه والصناعة والرقمنة والبنية التحتية والخدمات المالية والهيدروجين الأخضر.

من ناحية أخرى، ثمن مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية التعاون القائم بين البلدين فى مجال الهجرة، معبراً عن التطلع لترجمة إعلان النوايا الموقع مؤخراً بين البلدين فى صورة مشروعات مشتركة، فضلاً عن تكثيف برامج التدريب والتعاون الفنى بين الجهات المصرية المعنية ونظيرتها الهولندية فيما يتصل بالتحقق من الهويات وإدارة الحدود، وذلك فى ضوء التحديات التى تواجهها مصر والأعباء التى تتحملها جراء الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر السواحل المصرية.

على الصعيد السياسى، تناولت المشاورات السياسية أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ضوء التصعيد الجارى بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تبادل الجانبان التقديرات بشأن التصعيد الجارى بين إيران وإسرائيل، وكذلك استعادة وقف إطلاق النار فى غزة وسرعة استئناف دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.