شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا مائل للحرارة نهاراً وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء 18 يونيو 2025، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالى:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 26 درجة.