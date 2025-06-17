شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: سنهاجم أهدافا خطيرة بمنشأة فوردو النووية المحصنة بجبال إيران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قواته بلاده "ستهاجم أهدافًا بالغة الأهمية في طهران، مشيرا إلى أن "فوردو" قضية سيتم معالجتها".

يذكر أن إيران كشفت في سبتمبر 2009 عن منشأة فوردو المحصنة داخل الجبال بين طهران وقم (وسط) وبعد أن وصفتها بأنها "موقع إنقاذ" في منطقة جبلية بالقرب من قاعدة عسكرية لحمايته من هجوم جوي، أعلنت طهران أنه منشأة تخصيب بقدرات عالية، يمكنها استيعاب نحو ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي.

وتقع المنشأة النووية في أعماق الجبال بالقرب من مدينة قم، شمال إيران، وتضم أجهزة طرد مركزي متطورة تُستخدم لتخصيب اليورانيوم إلى درجات نقاء عالية، وعمقها الدقيق غير معروف علنًا، لكن بعض التقديرات تشير إلى أنه يتراوح بين 80 و90 مترًا.

من جانبه قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر إن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك نوع القنبلة اللازمة لضرب منشأة فوردو النووية الإيرانية.

وأضاف لايتر، في مقابلة مع قناة "ميريت": "لكي يتم تدمير فوردو بقنبلة جوية، فإن الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك تلك القنبلة هي الولايات المتحدة، وهذا قرار يتعين على الولايات المتحدة اتخاذه، سواء اختارت اتباع هذا المسار أم لا".