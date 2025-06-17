شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد غنيم يتصالح مع طليقته أمام المحكمة بعد الحكم عليه 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، لدفاع الفنان محمد غنيم في إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته بسبب خلافات بينهما، بعد صدور حكم غيابي ضده بالحبس 3 سنوات. وحضر الفنان وطليقته ووقعا تعهدا رسميا بعدم التعرض والإساءة لبعضهما، وأعلنا انتهاء الخصومة بينهما بشكل رسمي أمام المحكمة.

وكانت المحكمة قد قررت إخلاء سبيل الفنان في الجلسة السابقة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفنان محمد غنيم لتفيذ قرار المحكمة بالحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات غيابا في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.



كان قد صدر حكم غيابى بـ السجن 3 سنوات ضد الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما، وتقدم دفاع المتهم، بطلب إعادة إجراءات الحكم الصادر ضد موكله.

واتهمت النيابة في القضية رقم 15486 لسنة 2022، جنايات قسم مصر القديمة، المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلي جنوب القاهرة؛ محمد محمد أبوالمعاطي غنيم 63 سنة، طبيبا بشريا وممثلا، بأنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجني عليها رانيا نبيل ذكي خليفة، كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل، وإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.