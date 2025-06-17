شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يرفض سداد 500 ألف جنيه مصروفات عملية تجميل زوجته لإجرائها دون علمه والان مع تفاصيل الخبر

" زوجتي هجرت مسكن الزوجية، ورفضت العودة لي رغم سلوكي كافة الطرق الودية لحل الخلافات، بعد خلاف على إجراء عملية تجميلية، لتمكث في منزل عائلتها طوال 12 شهرا، وبعدها علمت بالصدفة إجراءها العملية دون إذن مني، وأرسلت لي فواتير وطالبتني بسداد 500 ألف جنيه".. كلمات جاءت علي لسان زوج، لاحق زوجته، بدعوي نشوز، وإسقاط حضانتها عن طفلتيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

واتهم الزوج زوجته بالتحايل لإجباره على سداد مصروفات غير ضرورية - رغم اعتراضه على السداد وإقدامها على إجراء تلك الجراحة التجميلية-، وطالب بإثبات خروجها عن طاعته ونشوزها بعد رفضها العودة لمنزله طوال 12 شهر، ومنعها له من رؤية أطفاله وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي به.

وأكد:" طالبت زوجتي بإلزامي بسداد مبالغ مالية ولاحقتني بدعوي حبس، مما دفعني لملاحقتها، في ظل رفضها الرجوع للمنزل وتخليها عني وتحريضها لأطفالي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وغضبها مني وسبها لي، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقتها لي بالسب والقذف، ورفضها الصلح وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.