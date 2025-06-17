أخبار مصر

رئيس وزراء صربيا: الاتفاقية الموقعة مع مصر تفتح الفرص أمام مستثمرى البلدين

0 نشر
0 تبليغ

رئيس وزراء صربيا: الاتفاقية الموقعة مع مصر تفتح الفرص أمام مستثمرى البلدين

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء صربيا: الاتفاقية الموقعة مع مصر تفتح الفرص أمام مستثمرى البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 03:34 م

قال ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، أن الاتفاقية الموقعة مع مصر تفتح المزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين والفرص أمام المستثمرين.

وتابع خلال كلمته بمنتدي الأعمال المصري - الصربي، أن صربيا دولة آمنة للاستثمارات وتمثل موقعا استثماريا مميزا خاصة فى صناعة البرمجة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements