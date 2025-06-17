شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء صربيا: الاتفاقية الموقعة مع مصر تفتح الفرص أمام مستثمرى البلدين والان مع تفاصيل الخبر

قال ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، أن الاتفاقية الموقعة مع مصر تفتح المزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين والفرص أمام المستثمرين.

وتابع خلال كلمته بمنتدي الأعمال المصري - الصربي، أن صربيا دولة آمنة للاستثمارات وتمثل موقعا استثماريا مميزا خاصة فى صناعة البرمجة.