شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء صربيا: الاتفاقية الموقعة مع مصر تفتح الفرص أمام مستثمرى البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالثلاثاء، 17 يونيو 2025 03:34 م
قال ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، أن الاتفاقية الموقعة مع مصر تفتح المزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين والفرص أمام المستثمرين.
وتابع خلال كلمته بمنتدي الأعمال المصري - الصربي، أن صربيا دولة آمنة للاستثمارات وتمثل موقعا استثماريا مميزا خاصة فى صناعة البرمجة.
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