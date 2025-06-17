شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ندعم خطوات صربيا فى إقامة مبادرة البلقان المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أى تصعيد عسكرى فى ظل الأحداث الجارية بالمنطقة، سيجر المنطقة لخراب ودمار كبير.

وقال فى مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي، أن مصر تدعم خطوات صربيا فى إقامة مبادرة البلقان المفتوح.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره الصربي "ﭼورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، فى زيارته الرسمية الأولي إلي مصر، متابعا أن جلسة المباحثات الثنائية ناقشت العديد من القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الأهمية وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتابع فى مؤتمر صحفي، أن جلسة المباحثات ناقشت زيادة الصادرات المتبادلة فى قطاع الزراعة، موضحا أنه سيتم عقد منتدي أعمال مصري - صربي، كما يترأس رئيسا وزراء مصر وصربيا المنتدى الاقتصادي الصربي بحضور ممثلي منظمات الأعمال المصرية والصربية.