شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدًا الأربعاء 17 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد مصطفىالثلاثاء، 17 يونيو 2025 02:51 م
تواصل مصرللطيران جسرها لعودة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة غداً الأربعاء 18 يونيو، 17 رحلة جوية بواقع:
8 رحلات جدة - القاهرة
5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة
2 رحلة المدينة المنورة - أسوان
2 رحلة المدينة المنورة - الأقصر
وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الأسكندرية والشرقية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر وتضامن البحيرة وسوهاج وأسوان والمنيا و الأقصر وقنا، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.
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