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مصر للطيران تسير غدًا الأربعاء 17 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

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مصر للطيران تسير غدًا الأربعاء 17 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد مصطفى

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 02:51 م

تواصل مصرللطيران جسرها لعودة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة غداً الأربعاء 18 يونيو، 17 رحلة جوية بواقع:

8 رحلات جدة - القاهرة
5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة
2 رحلة المدينة المنورة - أسوان
2 رحلة المدينة المنورة - الأقصر

وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الأسكندرية والشرقية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر وتضامن البحيرة وسوهاج وأسوان والمنيا و الأقصر وقنا، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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