شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدًا الأربعاء 17 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مصرللطيران جسرها لعودة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة غداً الأربعاء 18 يونيو، 17 رحلة جوية بواقع:

8 رحلات جدة - القاهرة

5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

2 رحلة المدينة المنورة - أسوان

2 رحلة المدينة المنورة - الأقصر

وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الأسكندرية والشرقية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر وتضامن البحيرة وسوهاج وأسوان والمنيا و الأقصر وقنا، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.