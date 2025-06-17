شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أى تصعيد عسكرى سيجر المنطقة لخراب ودمار كبير والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أى تصعيد عسكرى فى ظل الأحداث الجارية بالمنطقة، سيجر المنطقة لخراب ودمار كبير.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره الصربى "ﭼورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، فى زيارته الرسمية الأولي إلى مصر، متابعا أن جلسة المباحثات الثنائية ناقشت العديد من القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الأهمية وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتابع فى مؤتمر صحفي، أن جلسة المباحثات ناقشت زيادة الصادرات المتبادلة فى قطاع الزراعة، موضحا أنه سيتم عقد منتدى أعمال مصرى - صربى.

كما يترأس رئيسا وزراء مصر وصربيا المنتدى الاقتصادي الصربي بحضور ممثلي منظمات الأعمال المصرية والصربية.