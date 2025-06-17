شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: جلسة المباحثات المصرية الصربية ناقشت زيادة الصادرات المتبادلة والان مع تفاصيل الخبر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره الصربي "ﭼورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، فى زيارته الرسمية الأولي إلى مصر، متابعا أن جلسة المباحثات الثنائية ناقشت العديد من القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الأهمية وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن جلسة المباحثات ناقشت زيادة الصادرات المتبادلة فى قطاع الزراعة، موضحا أنه سيتم عقد منتدى أعمال مصري - صربي، كما يترأس رئيسا وزراء مصر وصربيا المنتدى الاقتصادي الصربي بحضور ممثلي منظمات الأعمال المصرية والصربية.