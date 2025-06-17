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رئيس الوزراء: جلسة المباحثات المصرية الصربية ناقشت زيادة الصادرات المتبادلة

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رئيس الوزراء: جلسة المباحثات المصرية الصربية ناقشت زيادة الصادرات المتبادلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 02:44 م

 رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره الصربي "ﭼورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، فى زيارته الرسمية الأولي إلى مصر، متابعا أن جلسة المباحثات الثنائية ناقشت العديد من القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الأهمية وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن جلسة المباحثات ناقشت زيادة الصادرات المتبادلة فى قطاع الزراعة، موضحا أنه سيتم عقد منتدى أعمال مصري - صربي، كما يترأس رئيسا وزراء مصر وصربيا المنتدى الاقتصادي الصربي بحضور ممثلي منظمات الأعمال المصرية والصربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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