شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية.. وتعتقل "جواسيس" يعملون لصالح الموساد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، إسقاط عدة مسيرات إسرائيلية اليوم الثلاثاء، في محافظ خراسان، خلال هجوم نفذته تل أبيب على أهداف عسكرية.

بدوره قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: إنه "في الهجوم الذي شنته القوات المسلحة اليوم على النظام الصهيوني، تم استخدام صاروخ جديد، أعلن الصهاينة أنهم لم يلاحظوه على الإطلاق قبل إصابته".

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن الشرطة الإيرانية ألقت القبض على أعضاء يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي في محافظتي البرز وأصفهان، وأعلنت أن هؤلاء الجواسيس كانوا ينتجون ويصنعون ويختبرون المتفجرات في ورشة عمل، وتم تحديد هوية عملاء تابعين لجهاز التجسس الموساد واعتقالهم في محافظتي البرز وأصفهان.