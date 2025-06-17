شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حديثه خلال فاعلية تكثيف الجهود لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة بالمحافظة بالترحيب بالحضور على أرض محافظة أسوان وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق للدور الوطنى والإنسانى الذى يقوم به لحماية أبنائنا الشباب من خطر المخدرات وفى ظل التعاون المثمر والبناء مع الصندوق ووسط مشاركة أمنية ومجتمعية ودينية وجامعية وتنفيذية وإعلاميةنستكمل اليوم فعاليات مبادرة " أسوان بلا إدمان " بهذا المؤتمر الموسع للتأكيد على السعى الجاد من كافة مؤسسات الدولة لبناء بيئة داعمة للمتعافى والتعامل بحزم مع مشكلة إنتشار المخدرات من خلال التكاتف والتلاحم بين كافة فئات المجتمع الأسوانى.



محافظ أسوان ومدير صندوق مكافحة الإدمان



جاء ذلك خلال استقبال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بديوان عام المحافظة والوفد المرافق له من قيادات الصندوق لتكثيف جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بخطورة التعاطي ،وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ و العميد طارق سليم مساعد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات لقطاع جنوب الصعيد ومدحت وهبة المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان والدكتور احمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والدكتورة ولاء سعد، مدير وحدة التوعية للصندوق بأسوان والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ،ووكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة .



اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان



وفى نفس السياق أشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق تم مع هيئات الرعاية الصحية والتأمين الشامل بتوفير الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة مجاناً للمرضى /فضلاً عن تقديم البرامج الإقتصادية لمرحلة " ما بعد التعافى " بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الوطنية لمنح قروض ميسرة لإقامة مشروعات إنتاجية وتوفير الدورات التدربية والتأهيلية لسوق العمل لدمجهم فى المجتمع ومن هنا نؤكد على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقيادات الطبيعية والرائدات الريفيات لنشر الوعى المجتمعى بخطورة الإدمان والعمل على الحد من التعاطى بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .



مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى للصندوق والدكتور احمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بالصندوق

وفى نهاية كلمه المحافظ توجه بالشكر والتقدير مرة أخرى للدكتور عمرو عثمان والحضور من جميع المؤسسات الأمنية والجامعية والدينية والمجتمعية والإعلامية للمشاركة فى هذا المؤتمر الحيوى مع تمنياته بدوام التوفيق والنجاح ولمصــرنا الغــالية كـل تقدم وإزدهار ،كما وجه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان الشكر للواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على دعمة لأنشطة الصندوق داخل المحافظة ، لاسيما البرامج الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان



جانب من الفعالية بديوان عام المحافظة