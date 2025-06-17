شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض خطة تنفيذ البرامج الوقائية بمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخطة التنفيذية للتدخلات الوقائية والعلاجية والأنشطة المقترح تنفيذها في محافظة أسوان من خلال صندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2025/ 2026 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، منها تدريب وإعداد 300 قيادة شبابية تطوعية مهاريا وعلميا من الشباب ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات وقيادات طبيعية ورجال الدين للمشاركة في تنفيذ البرامج لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة تنفيذ مبادرات ميدانية بالتعاون مع كافة الأحياء والمدن بالمحافظة بواقع 500 مبادرة بالحدائق العامة ومواقف السرفيس والميادين العامة وإنشاء مقر لصندوق مكافحة الإدمان داخل جامعة أسوان " بيت تطوع " بالتعاون مع الجامعة لتنفيذ سلسلة من المبادرات والأنشطة داخل الحرم الجامعى للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات ،كذلك المشاركة فى كافة القوافل التعليمية والصحية التي تقوم بها الجامعة بمكون عن أضرار المخدرات التخليقية .



خلال اللقاء فى المحافظة

جاء ذلك خلال استقبال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بديوان عام المحافظة والوفد المرافق له من قيادات الصندوق لتكثيف جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بخطورة التعاطي ،وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ و العميد طارق سليم مساعد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات لقطاع جنوب الصعيد ومدحت وهبة المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان والدكتور احمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان والدكتورة ولاء سعد، مدير وحدة التوعية لصندوق مكافحة وعلاج الادمان بأسوان والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ،ووكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة .



اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان

كما سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن المخدرات على الطرق السريعة وسائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ، بالإضافة الى تنظيم لقاءات بالمساجد والكنائس أسبوعيا للحديث عن المخدرات التخليقية ومدى خطورتها وتفنيد المفاهيم المرتبطة بها وطرق العلاج أيضا التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تنفيذ لقاءات أسرية متنوعة في القرى المستهدفة والمناطق الأكثر عرضة لخطر التعاطي.



مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى للصندوق والدكتور احمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بالصندوق



خلال مشاركة الحضور فى اللقاء بديوان عام محافظة أسوان