شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل عمرو عثمان لتكثيف جهود الوعى بخطورة تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار الحرص على تكثيف الجهود لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بديوان عام المحافظة لتكثيف جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بخطورة التعاطى، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ و العميد طارق سليم مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطاع جنوب الصعيد ومدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان والدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان والدكتورة ولاء سعد، مدير وحدة التوعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بأسوان والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة،ووكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة.



اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان

ويأتى ذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطى والإدمان التى تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية.



خلال اللقاء فى المحافظة

واستهل المحافظ كلمته بالترحيب بالحضور على أرض محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق للدور الوطنى والإنسانى الذى يقوم به لحماية أبنائنا الشباب من خطر المخدرات وفى ظل التعاون المثمر والبناء مع الصندوق ووسط مشاركة أمنية ومجتمعية ودينية وجامعية وتنفيذية وإعلاميةنستكمل اليوم فعاليات مبادرة "أسوان بلا إدمان" بهذا المؤتمر الموسع للتأكيد على السعى الجاد من كافة مؤسسات الدولة لبناء بيئة داعمة للمتعافى والتعامل بحزم مع مشكلة إنتشار المخدرات من خلال التكاتف والتلاحم بين كافة فئات المجتمع الأسوانى .

مدحت وهبه المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للصندوق والدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بالصندوق



خلال مشاركة الحضور فى اللقاء بديوان عام محافظة أسوان