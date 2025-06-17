شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: البيان العربى الإسلامى يدعم الاستقرار الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أسامة شلتوت سفير مصر لدى الكويت على أهمية البيان المشترك الصادر عن 21 دولة عربية وإسلامية مساء أمس، بينهم مصر والكويت، بشأن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، مشيرا إلى إدانة البيان للهجمات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة مع اعتبارها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن مصر والدول المصدرة للبيان المشترك تعرب عن بالغ قلقها من تداعيات هذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، وتدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والعودة إلى الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لتسوية النزاعات.



وشدد السفير المصري على أهمية حماية المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لما ورد في البيان المشترك، مبرزا الدعوة إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل دون استثناء، مع التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات الدولية، ورفض أي ممارسات تعرض أمن الملاحة أو التجارة العالمية للخطر.



وأكد شلتوت دعم مصر الكامل للتضامن العربي والإسلامي في مواجهة التصعيد، مشيدا بمواقف الدول الشقيقة، وعلى رأسها دولة الكويت، في دعم الاستقرار الإقليمي والعمل المشترك.