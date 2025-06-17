شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: اتخذنا احتياطات لتأمين الطاقة وتجنب زيادة الأسعار فى ظل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة اتخذت إجراءات لتأمين الطاقة لمواجهة التحديات، موجها رسالة طمأنة للمواطنين في ظل تداعيات الظروف الإقليمية والتوترات في المنطقة، بأن مصر اتخذت على مدار الفترة الماضية العديد من الاحتياطات والإجراءات لتجنب حدوث أي أزمة في الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، بحضور وزيري المالية والتخطيط.

وقال وزير المالية: "بالنسبة للطاقة وتحدياتها في الظروف الحالية، الحمد لله اتخذنا إجراءات كبيرة جدا الأعوام الماضية والعام الحالي تحديدا، ونعمل على تحسين البنية التحتية والإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين شبكة الكهرباء، فضلا عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والذي سيكتمل إن شاء الله العام المقبل، وهو مشروع مهم لتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين في أوقات الذروة، كما نتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وكلها يتم تنفيذها من القطاع الخاص، حتى نوفر أكثر من 40% في المستقبل من الطاقة الجديدة والمتجددة، ونعمل على رفع كفاءة التحصيل وضمان الكفاءة فى التشغيل".

واستكمل كجوك: "ملف الطاقة اشتغلنا عليها بقوة وقدر من التحوط، لحماية الموازنة لو حصل أى زيادة فى الأسعار نتجنب هذه الزيادة، وملتزمين بتوفير كل الموارد للطاقة وتحسين كفاءتها".