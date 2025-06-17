شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن جدول امتحانات العام الدراسي 2024-2025، بالتزامن مع انتهائهم من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فى النظام الجديد، وذلك ثاني أيام الامتحانات.

انطلقت امتحانات العام الدراسي 2024-2025 لطلاب وطالبات الثانوية العامة (النظام الجديد)، حيث أدى طلاب النظام الجديد الأحد الماضي 15 يونيو امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، واليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويؤدي طلاب (النظام الجديد) الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

ووجهت الوزارة نصائح مهمة للطلاب استعدادا للامتحانات، مؤكدة أهمية كتابة البيانات بشكل صحيح وتشمل الاسم - رقم الجلوس- المدرسة - المديرية - المادة - تظليل رقم النموذج الخاص بكراسة الأسئلة واختيار الإجابة الصحيحة مع ما يناسبها من رقم الأسئلة حيث يتم اختيار الإجابة بدقة لتناسب وتطابق رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.

وأكدت على أهمية تظليل الدائرة الصحيحة فقط بالقلم الجاف الأزرق، كما يجب اختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال من الأسئلة الاختبارية وفى حالة الرغبة فى تظليل دائرة أخرى يجب وضع علامة إكس على الإجابة الأولى وتظليل الدائرة الثانية، ويجب على الطالب أن يبدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة حفاظا على وقت الإجابة والامتحان، مضيفة أن أى إجابة يتم تدوينها داخل كراسة الأسئلة يجب نقلها إلى كراسة الإجابة لأنه لا يتم تصحيح كراسة الأسئلة، كما يجب الالتزام بالهدوء والابتعاد عن الغش بامتحانات الثانوية العامة أو حيازة المحمول حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه ورسوبه.

وأوضحت الوزارة أن الإجابة عن الأسئلة الاختيارية يكون فى البابل شيت أما الإجابة عن الأسئلة المقالية فى ورقة بيضاء مخصصة لهذه الأسئلة.