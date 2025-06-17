شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان بشأن موعد مقابلة المتقدمين لشغل وظائف بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف موعد مقابلة المتقدمين لشغل وظائف بـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ندبًا من بين العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها والمديريات الإقليمية، وذلك في إطار سعيه لتعزيز كوادره البشرية وتطوير الأداء المؤسسي.

وقالت الوزارة انه على المتقدمين الوارد أسماؤهم ضرورة الحضور إلى مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وفقًا للمواعيد المقررة، علمًا بأنه لن يسمح بدخول المقابلة إلا بإحضار ما يلي:

1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد من الجهة التي يعمل بها مبينًا به تقارير الكفاءة والجزاءات عن آخر ثلاث سنوات.

2- صورة بطاقة الرقم القومي مدونًا بها الوظيفة مع الاطلاع على الأصل.

3- صورة المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى (إن وجد) مع الاطلاع على الأصل.

4- صورة شخصية حديثة.

وسيكون مجال الاختبار في المقابلة في التخصص والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي حسب طبيعة العمل المتقدم له، ومن لم يحضر في الموعد المقرر يعتبر معتذرًا، وهم:



موعد-مقابلة-المتقدمين-لشغل-وظائف-بالمجلس-الأعلى-للشئون-الإسلامية-1



موعد-مقابلة-المتقدمين-لشغل-وظائف-بالمجلس-الأعلى-للشئون-الإسلامية-2