شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك 10 تطبيقات رقمية لضبط العمليات التشغيلية والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جهود إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالهيئة بالجلسة الافتتاحية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان وقيادات هيئة الرقابة الإدارية.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية: طورنا مفهوم الحوكمة داخل الهيئة وأصبحنا من أولى المؤسسات الصحية في الإقليم تطبيقًا لمفهوم الحوكمة الإكلينيكية بالتوازي مع الحوكمة التشغيلية، لافتًا أن لدينا 22 إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية تتبع السلطة المختصة.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة طبقت الحوكمة واقعيًا من خلال 4 منظومات مبتكرة، أولها منظومة استباقية للوقاية من الفساد يليها منظومة للرصد ومكافحة الفساد ثم منظومة للتغذية الراجعة والإجراءات التصحيحية وصولًا إلى منظومة المحاسبة واستيداء حقوق الدولة.

ولفت السبكى، أن هيئة الرعاية أول جهة حكومية تطبق برنامج "الزائر السري" كأحد الأدوات المبتكرة للزيارة الميدانية، على غرار التجارب الدولية الرائدة في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم، والبرنامج يُعنى بتقييم الخدمات الصحية المقدمة في منشآت الهيئة من منظور المنتفعين، بهدف تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الرقابة الداخلية، والكشف عن التحديات، ونشر ثقافة الجودة.

ونوه السبكي إلى محاور عمل البرنامج الست والتي تبدأ بتشكيل الفرق وتدريبها، ثم وضع خطة الزيارة وإعداد سيناريو الحالة، ثم الدخول بشكل سري للمنشأة كمنتفع أو مرافق لمنتفع، ثم التوثيق باستخدام تقنية الفيديو بشكل سري، ثم إعداد التقرير وعرض الفيديو على الإدارات المعنية، وأخيرًا المخرجات بمنظومة ( افعل ولا تفعل).

وأشار إلى أن الهيئة قامت من خلال فرق المراجعة الداخلية بتنفيذ أكثر من 2200 زيارة ميدانية في إطار خطة رقابية فعالة تغطي كافة المنشآت الصحية التابعة كما تم تنظيم 70 برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية وتطوير أداء الكوادر الصحية.



وأضاف أن الهيئة نجحت في توحيد 491 بروتوكولًا علاجيًا بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية من خلال برنامج «مرجعية» يغطي 28 تخصصًا طبيًا ما ساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان اتساقها وفقًا لأفضل البروتوكولات العلاجية الدولية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في ضبط العمليات التشغيلية بمنظومة التأمين الصحي موضحًا أن الهيئة تمتلك أكثر من 10 تطبيقات رقمية في هذا الإطار من أبرزها نظام الحجز الإلكتروني ونظام الرعاية الأولية والإحالة ونظام الأرشفة الإلكترونية وخدمات التطبيب عن بعد.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة نجحت في تكويد 430 ألف أصل علاجي بقيمة 5.6 مليار جنيه، لافتًا إلى بدء الهيئة برنامج الذكاء الاصطناعي الوطني استنادًا على 400 مليون صورة أشعة مؤرشفة بقواعد بيانات الهيئة.

و لفت الدكتور أحمد السبكي أن لدى الهيئة مايقرب من 6 مليون ملف صحي إلكتروني موحد، مشيرًا إلى إصدار 66 مليون وصفة دوائية إلكترونية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

واختتم السبكي مشاركته، مؤكدًا أن ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية ساهم في رفع كفاءة الخدمات وضبط الأداء وترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية بما يحقق رضاء المواطنين ويعزز من استدامة واستمرارية التحول المؤسسي في القطاع الصحي المصري.