شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مراسم تسلّم دفعة من لحوم مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري 1446 هـ، لصالح الأُسر الأَوْلى بالرعاية، والتي تضمنت (2) طن من اللحوم البلدي، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، وبحضور الشيخ محمد رجب خليفة، مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي العمل الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد الشيخ محمد رجب خليفة أن مبادرة "صكوك الأضاحي" تُعدُّ تجسيدًا لدور وزارة الأوقاف المجتمعي، بتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بهدف تعزيز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

من جانبه، أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بالتنسيق المثمر بين الجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن مشروع صكوك الأضاحي يُعد نموذجًا ناجحًا في مجال الرعاية الاجتماعية، لما يتميز به من دقة في التنظيم، وجودة في التنفيذ، وعدالة في التوزيع، بما يضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها من الأُسر الأَولى بالرعاية، مشيدًا بالشفافية والانضباط في عمليات التسليم والتوزيع.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة لتوزيع كميات متتالية من لحوم الأضاحي خلال شهر يونيو، في إطار جهودها المستمرة؛ لتعزيز أوجه التكافل الاجتماعي، وتمكين أوسع شريحة ممكنة من الأُسر الأكثر احتياجًا بمحافظة المنوفية.