شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نجاح تجارب زراعة الأسطح وتعميمها على 450 عقارا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نجاح تجربة زراعة أعلى أسطح 3 عقارات بمدينة الأسمرات والتى تتم بالتعاون بين المحافظة، ومؤسسة فاروق الباز ، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على أسطح 450 عقار أخرين بالأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذه التجربة تأتي في إطار المبادرات التى تدعمها المحافظة لما لها من مردود إيجابي بيئي وصحي واقتصادى واجتماعي لسكان الاسمرات، لافتا إلى أن زراعة الأسطح تعد استكمالاً للدور التنموى ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وطالب محافظ القاهرة بتعميم هذه التجربة، والعمل على متابعتها وصيانتها لضمان الاستدامة ، موجهًا هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى لها .



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تجارب زراعة الأسطح وتعميمها على 450 عقار