شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة رعوية لكنائس مصر في الخارج تزامنا مع صوم الرسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع صوم الأقباط في مصر الرسل، وقرب الاحتفال بالعيد يوم 12 يوليو المقبل، تواصل كنائس مصر في الداخل والخارج العديد من الأنشطة الرعوية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز تفاصيل أنشطة الكنائس

ونظمت إكليريكية القديس بولس الرسول، التابعة لإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا،أمس الأول، تحت إشراف نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية، يومًا دراسيًا، للخدام والشباب في وادي والدة الإله التابع لكنيسة السيدة العذراء والقديس اثناسيوس.

دارت محاضرات اليوم الدراسي عن مجمع نيقية وذلك في إطار مشاركة الإيبارشية في احتفالات الكنيسة بمرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية.

شارك في أعمال اليوم الدراسي الراهب القمص بنيامين المحرقي والقس مكاري يوسف والقس بول جرجس والقس كيرلس عطية والدكتورة شيرين إلى جانب عدد من خدام الإكليريكية.

وصلى نيافة الأنبا جوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها، ، قداس الأحد الثاني من شهر بؤونة في كنيسة الشهيدين مار مرقس ومار مينا بويندهوك عاصمة ناميبيا، وخلاله رسم نيافته شماسين برتبة إبصالتس.

وأقيم مؤتمرًا للشباب القبطي، بألمانيا تحت عنوان "U-Turn" شارك فيه ٢٥٠ شاب وشابة، وذلك في بيت الشباب بمدينة هايدلبربرج الألمانية.

تناول الموتمر موضوع التوبة وحياة النقاوة، متخذًا القديس القوي الأنبا موسى شفيعًا له. وحاضر فيه القمص بولس چورچ كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة، كما تضمن ورشتي عمل دارتا حول "كيف أتوب؟" "ماذا تفعل حياة التوبة بداخلي" من خلال رؤيا حزقيال للعظام اليابسة.

اشتمل الموتمر أيضًا على فقرات روحية متنوعة كالقداس وصلاة السجدة والتسبحة وجلسات اعتراف وإرشاد مع الآباء الكهنة، إلى جانب فقرات ترفيهية وألعاب للشباب.