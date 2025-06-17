شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الشيخ زايد التخصصى تجرى فحوصات طبية شاملة للاعبى الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت على مدار يومي السبت والأحد قرابة 300 لاعبًا من لاعبي الإتحاد المصري بمختلف الأندية المصرية وعلى رأسها أندية الأهلي، وادي دجلة، الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، ضمن بروتوكولات التعاون المشترك مع مختلف الأندية المصرية، وذلك لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية اللازمة بالمسابقات والألعاب الرياضية والتي ضمت ألعاب" كره القدم - كره الطائرة - التنس - السباحة - الجمباز".

يأتى ذلك انطلاقًا من توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمن تعليمات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في المستشفيات والمراكز التابعة.

ومن جانبها نوهت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فى بيان لها، أن تلك المبادرة تأتي في إطار دعم أمانة المراكز الطبية المتخصصة للجهود المبذولة في مجال الرياضة والصحة العامة؛ علاوة علي الدور الريادي الذي تقدمه مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة على مدار سنوات في مجال التوعية الطبية المجتمعية للفرد والمجتمع؛

كما أشارت رئيس الأمانة إلى أن هذه المبادرة والتي تستمر حتي نهاية الأسبوع الجاري بمستشفى الشيخ زايد التخصصي تهدف إلى:

- ضمان لياقة اللاعبين الصحية.

-الكشف المبكر عن أي مشكلات طبية.

- تعزيز ثقافة الرعاية الوقائية في الوسط الرياضي

وفي سياق متصل أشار "جودة" أن تلك الفحوصات والكشوف الطبية اشتملت على:

-قياس الوظائف الحيوية الأساسية.

- تحليل صورة الدم الكاملة (CBC).

-فحص وظائف الكبد والكلى.

- تحليل مستويات الكوليسترول و السكر في الدم.

-قياس إنزيمات القلب.

- أشعة موجات فوق صوتية (إيكو) للقلب

- تقييم القدرة التنفسية

-إجراء كشوف الباطنة والقلب والصدرية

-فحص التاريخ المرضي للعائلة Family Screening

- توقيع الكشف الطبي على الوالدين اذا لزم الأمر.

ليصل إجمالي تلك الفحوص والكشوف الطبية الي قرابة 5000 آلاف كشف وفحص طبي.

وأختتم "جودة" حديثه أن المستشفى على أهبة الإستعداد لتقديم خدمات طبية متقدمة تدعم ركائز الصحة والرياضة في مصر.

