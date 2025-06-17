شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالتهنئة لأبناء وبنات بنى سويف أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2025، معرباً عن سعادته وتهانيه للمتفوقين بمختلف الشهادات "عامة / مهنية/ نور مكفوفين/ الأمل للصُم وضُعاف السمع ) ، لتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة ومجاميع مرتفعة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم التعليمية.

واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.13%، وقد تقدم للامتحان64 ألف و995 للنظامى ،حضر منهم 53 ألف و 442 طالباً للنظامي،وتقدم لامتحان المنازل835حضر منهم 706 طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 74.8 % ، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 88.2 % ، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى88 %