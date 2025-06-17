شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتحصيل مصروفات العام الدراسى المقبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسى 2026/2025، وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالى من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة وتعظيم منافع الأغراض المخصصة من أجلها، كالتالى:

- استمرار العمل بضوابط القرار الوزاري رقم ( 162 ) بتاريخ 2024/9/12 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2025 /2024 طبقا للفئات السداد المبلغة للهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الالكترونى المتعاقد معها من قبل الوزارة وذلك للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى والصف الأول الثانوي بنوعيه ( عام وفني ) وكذلك فصول الخدمات المسائية ( عام و وفني ) للعام الدراسي ۲۰۲٦/٢٠٢٥ مع التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب كأحد مسوغات قبول الملف.

- طلاب المستوى الثاني رياض أطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها المنقولين للصف الاول الابتدائي برفق بالملف وإيصال سداد الرسوم الدراسية .

- طلاب الصف الأول الإعدادي يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب ( الصور الشخصية - محل الإقامة - الخ ) ويرفق به ايصال سداد المصروفات، مع الأخذ في الاعتبار الاتي :

- لا يخل الالتزام يسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى وفق ما توضح سابقا الالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزارى المزمع اصداره بشان تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية عن العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ فور صدورة بالنسبة للطلاب غير المسددين حتى تاريخ صدور القرار .

- لا يخل الالتزام بسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى بفصول الخدمات المسائية (عام وفني) وفق ما توضح سابقاً بالالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزاري المزمع إصداره أو التعديلات التي ترد في القرارات المنشاه لفصول الخدمات المسائية خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/۲۰۲۵ وذلك لحالات الطلاب المسددين للمصروفات بعد تاريخ إصدار القرار الوزاري أو التعديلات المشار إليها .

- يؤخذ في الاعتبار حالات الإعفاء الواردة بالقرار الوزارى رقم 162 بتاريخ ٢٠٢٤/۹/۱۲ الصادر بشأن تحديد الرسوم

والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي ۲۰۲٥/۲۰۲٤ و الكتاب الدورى رقم ٤٠ بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۳ الصادر بشأن أجزاء البحث الاجتماعي، ولايسرى الاعلاء على الرسوم المقررة يقوانين .

- تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم ( خدمه / معاش ) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والانشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم ( العام والفنى ) المنصوص عليها بالقرار الوزارى 62 لسنة 2024، ولا يسرى هذا التخليص على الرسوم المقررة بقوانين والقسط التأميني لصندوق التامين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر .

- أن يتم الإلتزام بسداد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية والمبلغ بها مكاتب الهيئة القومية للبريد ومناقة الدفع الالكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و ذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية ويكون ايصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.. برجاء التنبيه على المختصين بمراعاة ما ورد بموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتأكد من النشر على ذوى الصلة للأهمية ومنعا لتعرض المسئولين بالإدارات والمدارس للمسائلة القانونية.



