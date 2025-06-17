شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى رحيل راهبة فرنسيسكان: حياتها قصة خدمة ومحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيانًا باسم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ينعي فيه الأخت فرانشيسكا مرسال، من راهبات الفرنسيسكانيات صغيرات قلب يسوع الأقدس، التي رقدت في الرب على رجاء القيامة. وجاء في البيان:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأخت فرانشيسكا مرسال.. ونسأله أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح الرهبنة وكل شعب الكنيسة الصبر والرجاء. المسيح قام حقًا قام."

حياة مقدسة وتنقل عالمى

جدير بالذكر أن القديسة فرانشيسكا سافريو كابرينى (1850–1917)، مؤسسة راهبات قلب يسوع الأقدس، والتى بلغت بطولات روحية في رعاية المهاجرين والأيتام، بداية في إيطاليا وانتقالًا للولايات المتحدة

وكرست الراهبة مرسال حياتها لخدمة الفقراء والمحتاجين داخل مصر، وذلك في إطار دعوة اجتماعية وروحية امتدادًا للإرث العظيم لرهبانية القلوب الأقدس.



بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك

أخويات رهبانية مكرّسة للجمع والخدمة

وتعتبر راهبات الفرنسيسكانيات صغيرات قلب يسوع الأقدس وكن نظائر السعود والأخريات (كراهبات قلب يسوع والمسيحيات... الخ) ويُعرفن بإسهامات كبيرة في ميادين التربية، التعليم والرعاية الاجتماعية، خاصة في المدارس والمراكز الصحية للأطفال والأيتام والمسنين، وأطلقت الراهبات برامج دعم تجمع بين التعليم التقليدي والمهارات الحياتية، مع الحفاظ على روحانية الصلاة والصمت.