شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: كان سهل والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الفرح والارتياح بين طلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، ضمن اليوم الثاني من ماراثون الامتحانات، حيث وصف أغلب الطلاب الامتحان بأنه مباشر وسهل، وجاء في مستوى الطالب المتوسط.

وفي مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة – الدقي، خرج الطلاب من اللجان بابتسامات واضحة وتعبيرات مريحة، مؤكدين أن الامتحان لم يتضمن أي مفاجآت أو جزئيات تعجيزية.

وقالت إحدى الطالبات: "الفرنساوي كان سهل، وفي مستوى الطالب المتوسط، حسيت إن المجهود اللي ذاكرته جاب نتيجة النهاردة". بينما أضاف أحد الطلاب: "الإيطالي كان مباشر والاختيارات واضحة.. وخلصت قبل الوقت".

وعبّر أولياء الأمور عن سعادتهم بعد سماع آراء أبنائهم، مؤكدين أن هذه البداية المريحة تمنح الطلاب دفعة معنوية مهمة قبل المواد الأساسية.

ويُعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية من المواد غير المضافة للمجموع، لكنه يعطي مؤشرًا نفسيًا مهمًا في بداية مشوار الامتحانات.

وكانت قد أكدت الوزارة على أن مادة اللغة الأجنبية الثانية فى النظام القديم، يؤديها الطلاب كمادة مضافة للمجموع يوم 24يونيو الجارى ويتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.