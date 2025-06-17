شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 63000 طن قمح قادمة من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 17 يونيو 2025 11:19 ص
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة ، منها السفينة (AAI EVOLUTION ) و التي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح القطاع العام .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33160 طن تشمل : 6203 طن كلينكر و 3958 طن أسمنت معبأ و 659 طن أسمنت صب و 8240 طن يوريا و 12000 طن ملح و 2100 طن كسب صويا .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42985 طن تشمل : 3650 طن حديد و 20197 طن ذرة و 1592 طن خشب زان و 3500 طن زيت طعام و 7651 طن قمح و 6395 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 357 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 226 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1535 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50711 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 10702 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6510 حركة .
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