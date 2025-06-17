شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 63000 طن قمح قادمة من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة ، منها السفينة (AAI EVOLUTION ) و التي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح القطاع العام .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33160 طن تشمل : 6203 طن كلينكر و 3958 طن أسمنت معبأ و 659 طن أسمنت صب و 8240 طن يوريا و 12000 طن ملح و 2100 طن كسب صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42985 طن تشمل : 3650 طن حديد و 20197 طن ذرة و 1592 طن خشب زان و 3500 طن زيت طعام و 7651 طن قمح و 6395 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 357 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 226 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1535 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50711 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 10702 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6510 حركة .