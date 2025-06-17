شكرا لقرائتكم خبر عن ترسانة الإسكندرية تدشن القاطرة الأولى "إسماعيلية 1 " طرازN 113 لصالح قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعات الوطنية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر مع كافة الهيئات والمؤسسات بما يعظم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانيات المتاحة.

شهد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مراسم تدشين القاطرة الأولى " إسماعيلية 1" طراز (N 113) بقوة شد 190 طن والتى تم بناءها داخل ترسانة الأسكندرية وفق لبنود التعاقد لتصنيع قاطرتين لصالح هيئة قناة السويس ، وذلك بحضور محافظ الأسكندرية ، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ، وعدد من قادة القوات المسلحة، والشخصيات العامة، ومسئولى هيئة قناة السويس.

وألقى اللواء بحرى حسام الدين قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية كلمة أعرب فيها عن فخره بهذا الإنجاز الغير مسبوق فى تاريخ صناعة السفن بمصر والشرق الأوسط ، والذى يعد بمثابة شهادة ثقة بأن صناعة السفن داخل جمهورية مصر العربية وصلت إلى مرحلة متطورة كونها تتبع أحدث المعايير العالمية فى ذلك المجال وأن ترسانة الأسكندرية ستحمل خلال الفترة المقبلة شعار صنع فى مصر لآفاق عالمية.

كما ألقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كلمة أشاد خلالها بالتعاون مع شركة ترسانة الأسكندرية لتصنيع منتج وطنى يضاهى المنتجات العالمية ويكون إضافة قوية لمنظومة العمل بالهيئة ، مشيراً إلى أن القاطرة الجديدة تعد الإضافة الأحدث والأكبر فى تاريخ الأسطول البحرى للهيئة.

أعقبها تنفيذ إجراءات تدشين القاطرة التى تتمثل مواصفاتها الفنية بأنه يبلغ طولها 71.6 متر ، وعرضها 18.5متر، وغاطس 7 أمتار، وسرعة تصل إلى 16 عقدة ، فضلاً على العديد من المميزات التى تمكنها من تنفيذ كافة المهام المحددة لها بكفاءة وإقتدار.

يأتى ذلك إنعكاساً للتطور الذى تشهده شركة ترسانة الأسكندرية خلال الآونة الأخيرة تماشياً مع الرؤية الإستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق الريادة بكافة المجالات .