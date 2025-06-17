شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق فى تداول صور تم التقاطها على طاولة لامتحان الفرنساوى للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم تحقق في الصور المتداولة عبر جروبات الغش، لامتحان الفرنساوي للثانوية العامة 2025، والتي تم تصويرها على "ترابيزة"، ويوجد سجاد على الأرضية، والتى تشير إلى أن تصويرها لم يكن داخل فصل أو لجنة امتحان.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تحقق في مزاعم الغش الجماعي بامتحان الفرنساوي للثانوية العامة 2025 والتحقق من صحة الواقعة، وفي حالة التحقق يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهدت المدارس إجراء تفتيش للطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية للتأكد من عدم حيازة المحمول أو أى وسيلة غش.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.



