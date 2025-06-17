شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 17 يونيو 2025 11:17 ص
أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيان حول ظروف وموعد خلال شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1447 هجريا .
ويولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 33 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1446 هـ الموافق 2025/6/25 (يوم الرؤية).
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (21 - 29 دقيقة).
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوحبين (1 - ٣٦ دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1447 هـ فلكياً يوم الخميس 2025/6/26 .
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