شكرا لقرائتكم خبر عن بدء خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد انتهاء امتحانات اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ قبل قليل خروج طلاب الثانوية العامة من لجان الامتحانات، بعد انتهاء زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد، وذلك في ثاني أيام ماراثون الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025.

وشهدت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة بالدقي تحرك الطلاب من داخل اللجان مع تمام الحادية عشر ظهرًا، وسط متابعة من مسؤولي المدرسة لتأمين عملية الخروج وتنظيمها. كما تُعد هذه المادة من غير المضافة للمجموع، ما جعل التوتر أقل نسبيًا مقارنة بالأيام المقبلة التي ستشهد أداء مواد أساسية.

وكان قد تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من غرفة العمليات المركزية بالوزارة سير انطلاق العملية الامتحانية بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية واجراءات دخول الطلاب اللجان.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله من أسئلة قبل لبدء لجنة الامتحانات، مشددة على أن ما تم تداوله من أسئلة لامتحانات اللغة الأجنبية الثانية لسنوات سابقة وليست لامتحانات الثانوية العامة اليوم.