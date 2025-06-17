شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد رمضان يظهر بعد غد فى جلسة معارضته على حكم إيداعه دار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، بعد غد الخميس، أولى جلسات المعارضة المقدمة من نجل الفنان محمد رمضان على الحكم الغيابي الصادر ضده بإيداعه في دار رعاية، لاتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادى نيو جيزة.

تفاصيل الحكم الغيابي

وحددت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، جلسة 15 مايو الماضي، لنظر القضية ومناقشة نجل محمد رمضان حول الواقعة، الا أنه تغيب عن حضور الجلسة، حيث أكد دفاعه أن طفل حالته الصحية لا تسمح بحضوره، بعد اصابته بوعكة صحية فور معرفته بالجلسة.

وقضت المحكمة في ذات الجلسة بحكم غيابي بإيداع نجل الفنان محمد رمضان فى إحدى دور الرعاية التأديبية.

تفاصيل الواقعة

كان قسم شرطة أكتوبر، تلقى بلاغا من احدى السيدات، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها داخل نادى نيو جيزة.

وأفادت والدة الضحية خلال المحضر، أن ابنها عمر الطالب بالصف السادس الابتدائي في إحدى المدارس بالشيخ زايد، تعرض لضرب أدى إلى إصابات جسدية، عبارة عن كدمات واحمرار في الخد الأيسر.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، أمرت بإحالة ابن الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل.