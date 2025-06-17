شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام الربيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 إلى الأحد 22 يونيو 2025 مع أخر أيام فصل الربيع .

وتشهد هذه الفترة استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس مائل للحرارة الى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

ومتوقع أيضا شبورة مائية من 8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد أيضا فرص أمطار خفيفة يوم الثلاثاء 17 يونيو على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 26 درجة.