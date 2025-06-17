شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع لجان الثانوية العامة بكاميرات المراقبة داخل غرفة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجان الثانوية العامة 2025، بكاميرات المراقبة، وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين (نظام جديد) اللغة الأجنبية الثانية، و(النظام القديم) مادتى الاقتصاد والاحصاء.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.

وأكد الوزير على ضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية، كما أكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على تكثيف أعمال التفتيش والانضباط قبل دخول الطلاب إلى اللجان، مع عدم التجاوز فى عمليات التفتيش، وأن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.