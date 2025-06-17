إسرائيل تحترق.. حريق كبير فى مستودع وموقف حافلات وسط تل أبيب جراء سقوط صاروخ إيرانى

من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن 20 طاقم إطفاء يعملون على معالجة 8 حوادث اندلاع حرائق ناتجة عن القصف الإيراني.

وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلي، إن "القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية".

وانطلقت صفارات الإنذار في مناطق عديدة في أنحاء إسرائيل، من الشمال إلى الجنوب، إثر إطلاق صواريخ من إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة استنفار قصوى في الجبهة الداخلية.

على الفور دعت القيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، المستوطنين الإسرائيليين البقاء بالقرب من المناطق المحمية في معظم أنحاء البلاد.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الخامس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ.

واستيقظ الإسرائيليين على حالة من الصدمة، بعد أن شوهد العشرات من المنازل مدمرة في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب التي عاشت ليلة مرعبة، فضلا عن مقتل 3 وإصابة أكثر من 100 شخص، إثر القصف الصاروخي الإيراني، الذي أجبر الآلاف على النوم في الملاجئ.

وفي السياق، قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، السبت، إن عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل "ستستمر ما دام ذلك ضرورياً"، مشيراً إلى أنه في الخطوة الأولى تم توجيه "صفعة قوية لتل أبيب"، وفق تعبيره.