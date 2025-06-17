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الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والإسكندرية 28

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الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والإسكندرية 28

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القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 08:00 ص

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً ،  وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.
الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.
الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 27 درجة.
الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.
الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.
الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.
الصغرى 26 درجة.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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