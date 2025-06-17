شكرا لقرائتكم خبر عن تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية على جروبات الغش للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2025، بعد بدء لجنة الامتحانات.

وقال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحقق فيما تم تداوله من أسئلة للتأكد من صحتها، مشددا على أنه في حالة تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلى سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال المتورطين في الواقعة.

بدأ طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد أداء امتحان الدور الأول فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، ونظام قديم فى مادتى الاقتصاد والإحصاء، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فى الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفى الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين فى النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وشهدت المدارس إجراء تفتيش للطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية للتأكد من عدم حيازة المحمول أو أى وسيلة غش، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد، و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.