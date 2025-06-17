شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل رئيس الأركان الجديد فى إيران على شادمانى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ‌‏الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، مقتل رئيس الأركان الإيرانى الجديد على شادمانى.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "الجيش قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب فى إيران وأرفع قائد عسكرى للنظام الإيرانى على شادماني".

ولفت أدرعي، الى أنه "في أعقاب معلومات استخبارية دقيقة هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو مقر قيادة مؤهل في قلب طهران وقتلت شادماني رئيس أركان الحرب في ايران وأعلى قائد عسكري والأكثر قربًا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي".

أفيخاي أدرعي: مقتل رئيس أركان الحرب الإيراني بغارة إسرائيلية دقيقة