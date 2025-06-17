شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 مراقب امتحانات ثانوية عامة فى انقلاب سيارة بأسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اصيب 12 مٌعلمًا بمحافظة أسيوط فى انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم للمراقبة فى امتحانات الثانوية العامة أثناء توجههم إلى إحدى لجان الثانوية العامة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج بنطاق مركز الغنايم، لمراقبة الامتحانات.



كانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط قد تلقت إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بنطاق مركز الغنايم يقل 12 معلما من مراقبى الثانوية العامة قادمين من محافظة أسيوط، إلى محافظة سوهاج مكلفين بالمراقبة فى امتحانات الثانوية العامة بإحدى لجان مركز جهينة بمحافظة سوهاج وتم نقل المصابين الى مستشفى الغنايم العام، وأسيوط العام ، وجار استكمال الإجراءات القانونية



المراقبين يتلقون العلاج داخل المستشفى



المراقبين يتلقون العلاج داخل المستشفى