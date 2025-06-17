شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات لأداء اللغة الأجنبية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء ثاني امتحانات العام الدراسي 2024-2025، حيث يؤدى الطلاب في النظام الجديد امتحان اللغة الأجنبية الثانية كمادة غير مضافة للمجموع، فيما يؤدى طلاب النظام القديم الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وتنطلق لجنة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين لتنتهي في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا.

ويبدأ امتحان طلاب النظام القديم من التاسعة صباحًا لمادة الاقتصاد حتى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف، فيما يحصل الطلاب على راحة بين الامتحانين لمدة 30 دقيقة ليبدأ امتحان الإحصاء 11 صباحًا حتى 12.30 أيضًا لمدة ساعة ونصف.

وأوضح محافظ الجيزة، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤديها 87 ألفًا و321 طالبًا وطالبة موزعين على 186 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

وأكد استمرار التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي والإسعاف وقطاعات المرافق من كهرباء ومياه، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، وذلك لضمان توفير كافة أوجه الدعم والراحة لسير الامتحانات وتأمين مساراتها، وتلبية احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات المحيطة باللجان الامتحانية بالتنسيق مع إدارات المرور، لمنع تكدس السيارات أو انتظارها أمام مقار اللجان، مع التأكيد على توفير بيئة هادئة ومناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وتكثيف الرقابة لضمان الشفافية الكاملة والانضباط التام خلال فترة الامتحانات.















































































































