شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تشديدات على مواجهة الغش بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مواجهة الغش الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أن هناك تشديدات على التصدى لظاهرة الغش بكل قوة داخل اللجان حال حدوث أى مخالفات، مضيفة أن الوزارة تسعى لمواجهة هذه الظاهرة بكل قوة وحسم من خلال ضوابط محددة وصارمة، منها إجراءات تفتيش الطلاب أثناء دخول اللجان الامتحانية وفريق مكافحة الغش داخل غرفة عمليات الوزارة والملاحظين داخل اللجان.

وانخفض المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة هذا العام من 410 درجات إلى 320 درجة نرصد فى التقرير التالى درجات المواد للشعب المختلفة:

- المجموع الكلى فى مادة اللغة العربية هو 80 منها 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

- المجموع الكلى فى مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة منها 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- المجموع الكلى فى الفيزياء 60 درجة منها 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- المجموع الكلى فى الكيمياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- مادة التاريخ، مخصص لها 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الجغرافيا، تبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الأحياء، الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، تبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الرياضيات البحتة، تبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الإحصاء، مخصص لها إجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.